Polis, işlettiği bakkal dükkanından alıp, evine götürdü

ERZURUM'da koronavirüs önlemleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaş grubunda olan Mehmet Küçük (66), polis ekipleri tarafından işlettiği bakkal dükkanından alınarak evine götürüldü.

Merkez Yakutiye ilçesinin Hilal Kent Semti'nde bakkal dükkanı işleten evli ve 3 çocuk babası Mehmet Küçük, sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, bakkal dükkanında eşi ile birlikte oturan Mehmek Küçük'e kimlik kontrolü yaptı. Yaşının 66 olduğu belirlenen Küçük, polis tarafından ekip otosuna bindirilerek evine götürüldü. Küçük'ün eşi ise telefonla çocuklarını arayıp, dükkana gelmelerini istedi.

Kaynak: DHA