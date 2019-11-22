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Polis, kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı

Kadıköy ve Sancaktepe'de polis tarafından yürütülen Duman-8 uygulaması ile kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara göz açtırılmadı.

22.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:10Polis, kaçak tütün satan şahıslara göz açtırmadı
ve 'de polis tarafından yürütülen Duman-8 uygulaması ile kaçak sigara ve tütün satışı yapanlara göz açtırılmadı. İki ilçedeki iş yerlerinde yapılan denetimlerde ruhsatsıza faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri mühürlendi, 11 şahıs gözaltına alındı.
Kadıköy ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan Duman-8 uygulaması ile iş yerleri denetlendi. Kadıköy'de 16 iş yerinde yapılan denetimlerde, 1400 adet dolu makaron, 18.800 boş makaron, 63 kg 400 gr açık kıyılmış tütün, 81 paket halinde 3737,5 gr sigara tütünü, 117 paket halinde 18.300 gr nargile tütünü, 88 paket halinde 765 adet puro, 200 gr pipo tütünü, 23 paket kaçak sigara, 29 paket halinde 900 ml elektronik sigara likiti, 40 adet elektronik sigara katı likiti ele geçirildi.
Sancaktepe'de 5 iş yerinde yapılan denetimlerde, 70,88 kilo açık tütün, 44 paket nargile tütünü, 64 adet 200'lük kutular içerisine konmuş vaziyette satıma hazır sarmal sigara, 111 adet şeffaf poşet içerisinde satıma hazır sarmal tütün, 180 adet sarmal vaziyette sigara ele geçirildi.
Denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 iş yeri zabıta tarafından mühürlendi. Ayrıca yakalanan 11 şahıs işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Sancaktepe, Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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