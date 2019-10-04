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Polis Kadıköy'de kuş uçurtmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde düzenlenen Kurt Kapanı uygulaması kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de kuş uçurtmadı.

04.10.2019 16:45Polis Kadıköy'de kuş uçurtmadı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde düzenlenen Kurt Kapanı uygulaması kapsamında polis ekipleri Kadıköy'de kuş uçurtmadı. Polis köpeği Zoro'nun da katıldığı uygulamada sürücülere kimlik sorgusu yapılırken, araçlar da didik didik arandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Kurt Kapanı uygulaması yaptı. Belirlenen noktalarda konuşlanan polis ekipleri durdurulan araçlardaki şahsıların kimlikleri üzerinden sorgulama işlemi yaptı. Kadıköy'deki Kuşdili Caddesi'nde yapılan çalışmalara asayiş, trafik ve özel harekat ekipleri destek verdi. Çalışmalara katılan polis köpeği Zoro, bazı araçları didik didik aradı. Yapılan çalışma kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
(Zeki İpek - Caner Evyapan/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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