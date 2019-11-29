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Polis kamyonetten 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından kamyonette mobilya malzemelerinin içerisine gizlenmiş 3 Bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

29.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:01Polis kamyonetten 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
'de polis ekipleri tarafından kamyonette mobilya malzemelerinin içerisine gizlenmiş 3 Bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niğde genelinde uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıs ya da şahısların tespiti ile yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ulukışla otoyolu Eminlik Gişeleri mevkiindeki Narkotik Uygulama ekibi şüpheli bir kamyoneti durdu. Kamyonette yapılan aramalarda 3 Bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili

Suriyeli Sultan Almustafa Alabboud, Hatice El Şeyho ve Hasan El İbrahim gözaltına alındı. - NİĞDE

Narkotik, Polis, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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