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Polis kanlı baskını önledi

Adana polisi husumetli olduğu aileye saldırı yapacağı öne sürülen şahısların bulunduğu eve yaptığı operasyonda 5 çelik yelek, 5 tabanca ve 215 mermi ele geçirdi.

30.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:12Polis kanlı baskını önledi
polisi husumetli olduğu aileye saldırı yapacağı öne sürülen şahısların bulunduğu eve yaptığı operasyonda 5 çelik yelek, 5 tabanca ve 215 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesinde bir evde toplanan 10 kişinin daha önceden husumetli oldukları aileye saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. bu bilgi üzerine evin etrafını çevirip baskın yaptı. Polis yaptığı baskında evde bulunan 10 zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 5 çelik yelek, 5 tabanca, kaleşnikof şarjörü, 215 tabanca mermisi ele geçirdi. Ayrıca gözaltına alınan 1 kişinin cezaevi firarisi olduğu, 1 kişinin ise bir çok suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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