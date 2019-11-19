Polis kardeşinin öldürdüğü Ebru Öztürk, toprağa verildi

ISPARTA'da polis kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde uzman çavuş eşi Erkan Öztürk ile birlikte tabancayla vurularak öldürülen Ebru Öztürk, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, önceki gün saat 09.00 sıralarında evine gelen polis kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Adı açıklanmayan polis, tabancasını çekip, ablası ile eniştesine art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk çiftinin cansız bedenlerini buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan incelemenin ardından otopsi yapıldıktan sonra memleketi Osmaniye'ye getirilen Ebru Öztürk'ün Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Güvenç Camisi'ne getirildi. Burada, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebru Öztürk'ün cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Osmaniye