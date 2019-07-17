Torbacılara yönelik yapılan operasyonda Polis, karpuz ve kavunların arasında uyuşturucu aradı

Adana'da torbacılara yönelik 350 polisle yapılan uygulamada, pazarda karpuz, kavun ve kıyafetlerin içinde uyuşturucu araması yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün katılımıyla Ova, Onur, Uçak ve Şakirpaşa mahallelerinde yaklaşık 350 polisle uygulama yapıldı.

PAZARI DİDİK DİDİK ARADILAR

Uygulama sırasında polis, Ova Mahallesi'nde kurulan pazara girerek burada didik didik arama yaptı. Narkotik polisi, karpuz, kavun, soğan ve patateslerin arasına bile bakarak uyuşturucu aradı. Polis meyve ve sebzelerin dışında kıyafetleri de tek tek arayıp uyuşturucu olup olmadığını kontrol etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu bulunamadı. Polis, daha sonra yoldan geçen araçlar ve iş yerlerinde arama yaptı.

POLİSE ASKER SELAMI

Uygulama esnasında uzun namlulu özel harekat polisleri de sokak başlarında elleri tetikte güvenlik önlemi aldı. Daha önce sık sık korsan gösterilerin olduğu ve çocukların polise taş attığı mahallede bu kez çocuklar, önlem alan özel harekat polisine yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar polislerin yanına gelip asker selamı verdi. Özel harekat polisi de çocukların bu hareketine kayıtsız kalmayıp, onlarla sohbet edip sevdi.

AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada bin 114 şahıs, 391 araç ve 37 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı. 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca uygulamada 3 araca toplam 2 bin 253 lira trafik cezası uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.