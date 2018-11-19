Polis, Kayıp Liseli Emine'yi 10 Gün Sonra Keşan'da Buldu

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 10 gündür kayıp olan Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Kuru (17), polis ekipleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül Kuru telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Aile, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine Kuru'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKayıp olan Emine Kuru, sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu. Ev sahibi O.Ç ve Emine Kuru'yu kaçırdığı iddia edilen O.A. gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine Kuru ile O.A. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine Kuru'nun Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.- Çanakkale