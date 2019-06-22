22.06.2019 18:18
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Polis, kazmalı kavgayı ayırmakta zorlandı

Polis, kazmalı kavgayı ayırmakta zorlandı

ÇORUM'da, birinin kazmayla diğerine saldırdığı kavgayı gören trafik ekipleri olaya müdahale etti.

ÇORUM'da, birinin kazmayla diğerine saldırdığı kavgayı gören trafik ekipleri olaya müdahale etti. Trafik ekibi, başarılı olamayınca olay yerine takviye asayiş ekibi sevk edildi. Polisler, ikiliyi güçlükle ayırdı.
Olay, öğlen saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Saat Kulesi çevresinde, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesiyle taraflardan biri, çevredeki iş yerinden aldığı kazma ile kavga ettiği kişiye saldırdı. Bu sırada bölgede olan trafik polisleri, kavgaya müdahalede etti. Polisler, ikiliyi ayıramayınca takviye ekip istedi. Kavga eden iki kişi, gelen asayiş ekiplerinin de müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Birbirlerinden şikayetçi olan kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Çorum
Kaynak: DHA
Polis , Çorum , Güncel

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