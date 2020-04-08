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Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu

Geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntülerde kendisini durduran polis memurlarına "Ben yarbayım, senin ederin kaç para?" diyerek hakaret eden Okmeydanı'ndaki pandemi hastanesinde görev yapan yarbay hakkında polis memurları suç duyurusunda bulundu.

08.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:36

31 Mart akşamı Bursa 'nın Karacabey ilçesindeki gişelerde Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü ve nereye gittiği sorulan otomobildeki kişilerden İstanbul Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan pandemi doktoru yarbay, polis memurlarına kimlik vermek istemedi ve "Senin amirin bak daha teğmen yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para" ifadelerini kullandı. O yarbay için polis memurları harekete geçti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Polis ekipleri görev başında kendileriyle tartışan ve hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 'Tabip Yarbay' olduğu belirlenen kişinin İstanbul'da bir hastanede görev yaptığı belirlendi. Bursa Valiliği de bir açıklamayla polise görevi başında mukavemet eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi. Gişelerde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından, Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüye "Nereden gelip, nereye gidiyorsunuz?" sorusu soruldu. M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

"SENİN EDERİN KAÇ PARA?"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan M.M.'nin, polis memuruna "Senin amirin bile daha asteğmen senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" demesi üzerine emniyet mensubu "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M. "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye kaldık. Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" diye hakaretlerde bulundu. Olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da çatan yarbay, "Benim mahiyetindeki adam benim yanımda konuşamaz. Sende mahiyetine sahip çıkacaksın yoksa sana saygısızlık yapıyor bana yapmıyor" dedi. Bağırıp çağıran M.M. daha sonra otomobile binerek uzaklaştı. Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M., hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu.

Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Etiketler: Bursa, Polis, Yaşam

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Kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
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