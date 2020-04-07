Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

07.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:51
Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Polis ekipleri, şehir içinde de hem vatandaşların ateşini ölçüyor, hem de sosyal mesafe uygulamasına riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesi için büyük bir gayret sarf eden polis ekiplerinin bundan sonra da aynı azimle görevlerine devam edecekleri belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:39: Arkadaşını ziyarete gittiği evde öldü, 'Covid-19' testi yaptırdığı ortaya çıktı - Haber 11:38: Avcılar'da iplik çaldıkları TIR'ın sürücüsünü kaçtıkları araçla böyle sürüklediler - Haber 11:38: Kütahya'da kaçak maske operasyonu: 3 gözaltı - Haber 11:38: Su sayaçları okunmayacak ve su faturaları son ödeme tarihleri uzatılacak - Haber 11:38: KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI DEZENFEKTAN KABİNLERİ İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler