Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı

İstanbul'da polis ekipleri, korona virüse karşı 'evde kalın' çağrılarına aldırmayıp sokağa çıkan vatandaşları drone ile uyardı.

30.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:30
Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı
İstanbul 'da polis ekipleri, korona virüse karşı 'evde kalın' çağrılarına aldırmayıp sokağa çıkan vatandaşları drone ile uyardı. Polis , Sultanbeyli kent meydanında uçurduğu drone ile anons yaparak vatandaşlara evlerine gitme çağrısı yaptı.
Korona virüs salgınının günden güne etkisini sürdürdüğü Türkiye'de bazı vatandaşlar 'evde kalın' çağrılarına ısrarla uymuyor. İstanbul'da Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultanbeyli kent meydanındaki vatandaşların üzerinden drone uçurarak anons yaptı. Polis, "değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu ile vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Uyarı hakkında konuşan İbrahim Kılıç, "Polisin uyarmasına rağmen vatandaşlar dışarıda. 65 yaş üstü vatandaşlar kendinizi düşünmüyorsunuz evdekileri düşünün lütfen evde kalın" dedi.
(İzzet Aydın - Aykut Zor/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Polis, kent meydanındaki vatandaşları drone ile uyardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı - Haber 18:32: TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu: "Üretimi tamamen durduruyoruz" - Haber 18:31: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu'ndan destek çağrısı (2) - Haber 18:31: Başkan Şahin GASMEK'te maske dikti - Haber 18:30: TTK'da üretim durduruldu - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber