Polis kıyafetiyle otostop çeken emekli polise gözaltı

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, üzerinde polis kıyafetiyle otostop çeken emekli polis Said D. (53), gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde parası olmadığı için araçların daha kolay duracağını düşünüp, böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Said D., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak-Ulubey karayolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, sabah saatlerinde yol kenarında, üzerinde polis kıyafetiyle otostop çeken Said D.'den şüphelenip, kimlik sordu. Kimlik kontrolünde Said D.'nin emekli polis olduğu ve hırsızlık, yaralama gibi suçlardan adli sicil kaydı olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Said D., polisteki ifadesinde, parası olmadığı için otostop çektiğini, polis kıyafetini de araçların daha kolay duracağını düşündüğü için giydiğini söyledi. Kıyafete el koyan polis, Said D.'yi işlemlerinin ardından serbest bıraktı.