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Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı

Fatih'te bir polis memurunun yoğun alkol kokusu almasının ardından adrese yapılan baskında ölüm saçan sahte içki imalathanesine ulaşıldı. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 500 litre etanol metanol alkol, 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi.

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:15

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 412 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirdi.

POLİS MEMURU YOĞUN ALKOL KOKUSU ALINCA OPERASYON YAPILDI

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Hacı Evliya Cami Sokak'ta bir olayı takip den polis memuru, bir adresten yoğun alkol kokusu aldı. Kokuyu takip eden polis memuru, sahte içki imalathanesine ulaştı. Polis memurunun amirlerine durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu imalathaneye bir operasyon düzenledi.

SURİYELİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda imalathanede bulunan Suriye uyruklu Samir F. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 412 şişe satışa hazır sahte içki, 500 litre etanol metanol alkol, 700 boş şişe ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi.

ALKOL ŞİŞELERİNİ ÇÖP KUTUSUYLA SEVK ETMİŞLER

Sahte içki imalathanesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelinin alkolü nasıl getirdiği, ürettiği ve hazırladıktan sonra nasıl sevkiyat yaptığı konusu üzerinde çalışma yaptı. İncelemelerde polis ekipleri bir çöp kutusunun içerisinde siyah poşetlere koyulmuş satışa hazır sevkiyat edilmeye bekleyen alkol ele geçirdi.

Polisin konuya ilişkin çalışması devam ediyor.

Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı

Fatih, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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