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Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 08:52Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi
Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

Polis Koleji, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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