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Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından aldıkları iddiasıyla 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:32Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından aldıkları iddiasıyla 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla aynı sınav sorularını önceden elde ederek koleje girdikleri belirlenen toplam 310 kişiden haklarında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı belirtildi.
Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda şu ana kadar 26 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltı kararı bulunan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis Koleji, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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