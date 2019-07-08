08.07.2019 16:44
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Polis kontrol noktasından kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Polis kontrol noktasından kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kırşehir'de polis kontrol noktası yakınındaki araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkan 3 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kırşehir'de polis kontrol noktası yakınındaki araziye çöp diye attıkları poşetten uyuşturucu çıkan 3 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy kavşağında yapılan uygulamada durdurulmak istenen Ankara plakalı otomobildeki kişilerin panikle uzaklaşmaya çalıştığını görerek inceleme başlattı.

Polisin bir süre sonra durdurduğu otomobildeki S.T., Y.K.K., ve Ö.T., gözaltına alındı. Çöp diye atılan poşette 2 kilo 570 gram esrar bulundu. Otomobilde yapılan aramada da "fişek" tabir edilen satışa hazır 4 parça esrar, 3 uyuşturucu hap ile birlikte otomobil sürücü S.T.,'nin ikametinde; 10 av tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Emniyette ki incelemelerinin ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Polis, 3. Sayfa

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