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Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

16.01.2020 01:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:16Polis, körfez ilçelerinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi
'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde il merkezinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet kurusıkı silah, 1 adet yivsiz av tüfeği, Gömeç ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet ruhsatsız ateşli silah, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 50 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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