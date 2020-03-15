Polis 'korona virüs' dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı!
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları 'korona virüsü' bahanesi ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
15.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:26
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile vatandaşları 'korona virüsü' bahanesi ile yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, korona virüs risk taramasının 'Alo 184'ün' vatandaşları araması sonrası gerçekleştiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşanların hemen kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya ulaşarak haber vermelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, korona virüs risk taramasının 'Alo 184'ün' vatandaşları araması sonrası gerçekleştiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve bu gibi durumlarla karşılaşanların hemen kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya ulaşarak haber vermelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
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