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Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi

Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan...

25.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:22
Polis , korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi
AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yurt genelinde koronavirüs salgınına karşın toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi
Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçları ve şehirlerarası otobüsleri denetimler kapsamında kontrol noktalarında durduran ekipler, bir yandan alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken bir yandan da yolcuları bilgilendirdi.
Öte yandan gerçekleştirilen denetimlere ilişkin görüntüler Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından: "İçişleri Bakanlığımızca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerin %50 kapasiteyle yolcu taşımacılığı yapması ile alakalı yolculuk yapan vatandaşlarımıza personelimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor." İfadeleri ile paylaşıldı.
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Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Ağrı, Genel

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Polis, korona virüs tedbirleri kapsamında otobüsleri denetledi

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