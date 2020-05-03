Polis koronavirüs salgını kısıtlaması denetimlerini drone ile görüntüledi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boş cadde ve sokakları drone ile görüntüledi.
03.05.2020 16:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:29
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 3 gün süreli sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde il merkezindeki meydan, cadde ve sokakları görüntüledi.
Kaynak: AA
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