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Polis koronavirüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor

AĞRI'da Koronavirüs (Kovid-19)'a karşı yürütülen mücadelede kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu polis ekipleri, halkla el ele çalışmalarını sürdürüyor.

01.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:38
Polis koronavirüse karşı halk ile el ele mücadele ediyor

AĞRI'da Koronavirüs (Kovid-19)'a karşı yürütülen mücadelede kapsamında Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu polis ekipleri, halkla el ele çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kent genelinde, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bu kez Doğubayazıt ilçesinde 155'i arayarak, yardım talebinde bulunan ve yalnız yaşayan 75 yaşındaki Fatma Yıldız'ın ihtiyaçlarını karşıladı.

Doğubayazıt İlçesi Büyük Ağrı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Yıldız, ihtiyaçlarının karşılanması için 155'i arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu polisleri, Yıldız'ın istedikleri malzemeleri alarak evinde götürüp teslim etti. Yıldız, ihtiyaçlarını evine kadar getiren polislere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, Polis, Ağrı, Güncel
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