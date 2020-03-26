Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi

Manisa 'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uyardığı yaşlı bir vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polisi memuru, yaşlı vatandaşı evinde ziyaret etti.

Olayın ardından haberlere yansıyan görüntüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliğince yapılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru B.Y'nin kötü davrandığı kişinin 74 yaşındaki Kemal Konca olduğunu tespit etti.

POLİS MEMURU YAŞLI ADAMDAN ÖZÜR DİLEDİ

Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı Konca'nın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

MİSAFİRLERİNİ YOLCULAMAK İÇİN OTOGARA GİTMİŞ

Konca'nın da yaşananları anlayışla karşıladığı, olay günü 3 misafirini yolcu etmek için otogara gittiğini, valizleri fazla olduğu için terminalden ayrılamadığını belirttiği kaydedildi. Daha sonra Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Konca ile bir süre sohbet eden Uslusoy, polisin her zaman halkın yanında olduğunu vurguladı.