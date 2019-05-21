Polis Kovalamacasında Yakalanan Otomobilde Uyuşturucu Bulundu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler şüpheli görülen bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polis
, "dur" ihtarına uymayan sürücüyü kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. 3 gram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki O.C. ve M.C. gözaltına alındı.
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA