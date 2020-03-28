Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis kovalamacasının sonu su kanalında sona erdi

Eyüpsultan Alibeyköy'de polisin trafik uygulanmasından kaçan iki kişi içinde oldukları minibüs ile su kanalına düştü.

28.03.2020 07:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:24
Polis kovalamacasının sonu su kanalında sona erdi
Eyüpsultan Alibeyköy'de polisin trafik uygulanmasından kaçan iki kişi içinde oldukları minibüs ile su kanalına düştü. İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanaldan çıkarılan iki kişi kendilerini görüntüleyen gazetecilere de poz vermek istemedi.

Olay, saat 05.00'da Eyüpsultan İlçesi Emniyettepe Mahallesi Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan Alibeyköy su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik polislerinin uygulamasından kaçan Mehmet Barış Demirbaş idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetnesi sonucu kanala uçtu.

Aracın su kanalına düştüğü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suya düşen Mehmet Barış Demirbaş ve Tuncay Yaman adlı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay anını gören bir vatandaşta düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Biz işten çıktık eve doğru gidiyorduk. Arabanın o taraftan el freni sesleri geldi. Buradan geldi kaldırımı çıktığı gibi küt diye uçtular yere. Hemen biz koştuk arabadan dumanlar çıkmaya başladı. Ondan sonra şuradan merdiven aldık. Polis abiler yardımcı oldu itfaiye çağırdık"

Ekipler tarafından suya düşen minibüs iki saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olaya ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis kovalamacasının sonu su kanalında sona erdi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

07:56: Polisten kaçan 2 şahıs kullandıkları minibüsle su kanalına uçtu - Haberler 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek 07:23: Polis kovalamacasının sonu su kanalında sona erdi - Haberler 06:46: 28 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:46: 28 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:46: 28 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 23:26: Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi - Haberler 23:23: Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti - Haberler 21:36: Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum - Haberler 19:59: Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 17:56: Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım - Haberler 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var