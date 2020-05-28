Polis, Kovid-19 denetimlerini drone destekli sürdürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim ve uygulamalarını drone destekli devam ettiriyor.

28.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:48
Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde denetim ve uygulamalarını drone destekli devam ettiriyor.
Kentin en işlek cadde ve sokaklarında Kovid-19 kapsamında geniş güvenlik önlemlerini sürdüren ekipler, iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirdi.
Ekipler, şehir içi halk otobüsleri, minibüsler ile marketler ve kuaförlerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşlara belirlenen kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunarak "Evde kal" çağrısını tekrarladı.
Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı banka şubelerinde vatandaşların sosyal mesafeyi korumalarının yanında diğer tedbirlere de uymalarını anonslar yaparak isteyen görevliler, pazar yerleri ile işlek caddelerde de aralıksız mesai yaptı.
Ağrı, Erzincan ve Artvin ile bağlantısını sağlayan kara yollarındaki uygulama noktalarında durdurulan araçlarda vatandaşların ateşlerini ölçen ve araç içi sosyal mesafe kuralına uyulmasını isteyen ekipler, zorunlu olunmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarılarını yineledi.
Ekipler, herhangi bir suç unsurunun gözden kaçmaması için çalışmalarını drone destekli yürüttü. Polis, Kovid-19 denetimlerini drone destekli sürdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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