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Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmediADANA'da Esengül Özil (8), 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamadığı için polislere elektronik posta göndererek kendisine cips ve çikolata alması için ricada bulundu.

12.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:09
Polis, küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

Polis , küçük kızın cips ve çikolata isteğini geri çevirmedi

ADANA'da Esengül Özil (8), 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamadığı için polislere elektronik posta göndererek kendisine cips ve çikolata alması için ricada bulundu. Polisler ise bu talebin üzerine küçük kıza sürpriz yaparak evine bir poşet çikolata ve cips götürdü.

İçişleri Bakanlığı koronavirüsü salgını nedeniyle 10 Nisan günü gece saat 24.00'dan itibaren 3o büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan kentlerden olan Adana 'da yaşayan Esengül Özil, bugün akşam saatlerinde ailesine canının cips ve çikolata yemek istediğini söyledi. Ancak yasak nedeniyle marketlerin kapalı olması ve dışarı çıkamadıklarından dolayı küçük kızın ailesi bu isteği yerine getiremedi.

'POLİS ABİ CANIM CİPS İSTEDİ?

Küçük kız bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 'adana155@egm.gov.tr' adresine e-posta göndermeye karar verdi ve ailesine bunu iletti. Ailesi de polise kızlarının 'Polis abi benim adım Esengül. 8 yaşındayım. Utandığım için arayamadım.  Ben dışarı çıkamıyorum ancak canım cips ve çikolata istedi. Sizi çok seviyorum' mesajını ileten maili gönderdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise bu elektronik postayı görüp ekiplere talimat verdi. Kısa süre içerisinde ekipler küçük kızın evine giderek bir poşet dolusu çikolata ve cipsi Esengül Özil'e ulaştırdı. Polisleri evinin önünde görünce çok şaşıran küçük kız, kendisine yapılan sürpriz sonrası çok mutlu olduğunu ve polislere teşekkür ettiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Esengül, Adana, Polis, Güncel
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