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POLİS KUMANYALARINI KÖPEKLERLE PAYLAŞTI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAKartal'da polis ekipleri kendilerine verilen kumanyaları ormanda yaşayan köpeklerle paylaştı.

17.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:33
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kartal'da polis ekipleri kendilerine verilen kumanyaları ormanda yaşayan köpeklerle paylaştı. Ekipler, yanlarında getirdikleri yemekleri köpeklere elleriyle yedirerek onları sevdi.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, koronavirüs nedeniyle girişlerin yasaklandığı ormanlarda yaşayan köpeklerle kendilerine dağıtılan kumanyaları paylaştı. Sandviçleri torbalara koyan polisler, Yakacık Aydos Ormanı'na geldi. Ekipler, ormanda yaşayan sahipsiz köpekleri severek onları elleriyle besledi. POLİS KUMANYALARINI KÖPEKLERLE PAYLAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
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