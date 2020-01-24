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Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı

NİĞDE'de kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe yapılan baskında dernek başkanı ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

24.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:15Polis Kumar oynatılan derneğe baskın yaptı: 4 gözaltı
NİĞDE'de kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe yapılan baskında dernek başkanı ile kumar oynayan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri Merkez Saruhan Mahallesi'nde İlini Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği adı altında kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. ekipleri dernek binasına yaptığı operasyonda dernek başkanı olan C.'Ş.yi gözaltına aldı.

Kumar oynayan 4 kişiye ise 4 bin 900 ? idari para cezası kesildi. Suçtan elde edilen 200 TL para, yazboz kağıdı ve okey takımına el konuldu. - NİĞDE

Polis, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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