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Polis, maske ve broşür dağıttı

Polis, maske ve broşür dağıttıKoronavirüs tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, Adana'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentin işlek caddeleri ve banka önlerinde bekleyenlere maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.

30.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:56
Polis, maske ve broşür dağıttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle, Adana'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, kentin işlek caddeleri ve banka önlerinde bekleyenlere maske ile bilgilendirici broşür dağıttı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaşlara maske verdi. Cadde üzerine bulunan banka önlerinde bekleyenleri de sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda uyaran polis ekipleri, bilgilendirici broşürler de dağıttı.
Öte yandan ekipler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılık konusunda da vatandaşın dikkatli olmalarını istedi. Toplum destekli polislerin broşür dağıtımı sırasında maske ve eldiven taktıkları da gözlendi. Polis, maske ve broşür dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Banka, Polis, Güncel, Haber

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