Polis Memuru Aracında Ölü Bulundu

Büyükçekmece
'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü polis memurunun başından vurularak öldüğü belirlendi.
Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu Kumburgaz
kavşağında bariyerlere çarpan bir otomobil gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, sürücünün başına giren tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis
ekiplerince yapılan araştırmada, sürücünün, Beylikdüzü
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih
Nenem olduğu belirlendi.
Olayın intihar olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran polisin çalışması sürüyor.
18 Kasım 2018 Pazar 13:01