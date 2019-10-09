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Polis memuru bıçakla yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir polis memuru, bıçakla yaralandı.

09.10.2019 20:45
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir polis memuru, bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin Çiçek, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçakla yaralandı.
Yaralı polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, hastaneye giderek, polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli Gürhan T. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis memuru bıçakla yaralandı

Tekirdağ, Kapaklı, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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