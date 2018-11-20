Polis Memuru Buket'e Çarpan Minibüs Sürücüsü, Uyuşturucu Kullanmış

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu bölgede yolun karşısında geçmek isteyen polis memuru Buket K. (28), minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedaviye alınan polisin beyninde oluşan ödem, doktorlarca giderilmeye çalışılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın, kaza anında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, İzmir- Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, uygulama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan polis, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yi ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K., beyninde oluşan ödem nedeniyle bu sabah ameliyata alındı. Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan Buket K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kaza yerine giderek, incelemelerde bulundu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.'nın, yapılan sağlık kontrolleri sonucu uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.