Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreni

Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreniNEVŞEHİR'de dünyaevine giren polis çifte, meslektaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik kelepçe taktı.

08.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:20
Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreni
NEVŞEHİR'de dünyaevine giren polis çifte, meslektaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik kelepçe taktı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gülnur Türkaslan ile Beytullah Açıker evlilik kararı aldı. Belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Burada dünyaevine giren çifte, arkadaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı. Polis memuru Beytullah Açıker, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken tanıştığı Gülnur ile hayatını birleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Bugün çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin. Böyle bir eşim olduğu için çok mutluyum dedi. Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haber

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