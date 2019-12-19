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Polis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdü

ANKARA'da, trafik polisi Kamil E., eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Ayhan Görgülü'yü (39) tabanca ile vurarak öldürdü.

19.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:41Polis memuru, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu öldürdü

ANKARA'da, trafik polisi Kamil E., eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Ayhan Görgülü'yü (39) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında ilçesi Aşağı Eğlence mahallesi Ayvalı caddesinde meydana geldi. Trafik polisi Kamil E., işe gitmek için evden çıktığı sırada karşı komşusu Ayhan Görgülü ile karşılaştı. Kamil E., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Ayhan Görgülü ile tartışmaya başladı. Kamil E., tartışma sırasında yanında bulunan tabanca ile Ayhan Görgülü'ye ateş edip, uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde göğsünden vurulan Ayhan Görgülü'nün öldüğü belirlendi. Olay yerinden uzaklaşan Kamil E., daha sonra mahalleye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Kamil E., polis merkezine götürülürken, Görgülü'nün cansız bedeni de yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı.Kamil E.'nin, tekrar birlikte olmak istediği eski eşine yakın olabilmek için bir süre önce mahalleye taşındığı; ancak barışmak istemeyen eski eşinin başka bir yere taşındığı öğrenildi. Mahalle sakinleri Kamil E.'nin, 10 yaşındaki kızı ve annesiyle birlikte yaşadığını iddia ettiği Ayhan Görgülü ile eski eşi arasında ilişki olduğunu düşünerek, husumet beslediğini ve ikilinin daha önce de kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Keçiören, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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