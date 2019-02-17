Polis
memuru evinde ölü bulundu
SAKARYA - Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde bir polis memuru evinde ölü olarak bulundu. Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde oturan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Söğütlü
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan Taşkın İskender
'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İkamete gelen polis ekipleri İskender'i hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerini geldi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi.Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya ve emniyet mensupları, aileye başsağlığı diledi. Polis memurunun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı Morguna kaldırılırken, iki çocuk babası Taşkın İskender için yarın emniyette resmi tören düzenleneceği öğrenildi.
Adapazarı,Polis
Kaynak: İHA