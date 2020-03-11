Polis memuru görev çıkışı kaza yaptı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde görevli polis memuru Mesut U., mesai çıkışı sonrası evine dönerken kaza yaptı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Adana'nın Ceyhan ilçesinde görevli polis memuru Mesut U., mesai çıkışı sonrası evine dönerken kaza yaptı.
Kaza Ceyhan Osmaniye D-400 Karayolu, yeni mezarlık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube'de görevli polis memuru 25 yaşımdaki Musut U., 80 AAJ 621 plakalı otomobili ile Ceyhan'dan Osmaniye istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden Yalçın A. yönetimindeki 32 KF 674 plakalı kamyon ile çapışarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mesut U.'nun mesai arkadaşları hastaneye akın etti.
Kaza yapan araç, polis memurları ve vatandaşlar tarafından çekilerek yol trafiğe açıldı. Üzerinde üniforması bulunan Çevik Kuvvet Polisi Mesut U.'nun görevden yeni çıktığı ve evine dönmek üzere seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi. - ADANA
Kaza Ceyhan Osmaniye D-400 Karayolu, yeni mezarlık yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube'de görevli polis memuru 25 yaşımdaki Musut U., 80 AAJ 621 plakalı otomobili ile Ceyhan'dan Osmaniye istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden Yalçın A. yönetimindeki 32 KF 674 plakalı kamyon ile çapışarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Mesut U.'nun mesai arkadaşları hastaneye akın etti.
Kaza yapan araç, polis memurları ve vatandaşlar tarafından çekilerek yol trafiğe açıldı. Üzerinde üniforması bulunan Çevik Kuvvet Polisi Mesut U.'nun görevden yeni çıktığı ve evine dönmek üzere seyir halindeyken kaza yaptığı öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haberler
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Haberler
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor