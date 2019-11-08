Haberler » Güncel » Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini sergiledi

Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini sergiledi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ve aynı zamanda ressam olan İsmail Utku, 22. kişisel sergisi 'Sevgi İzleri'ni Marmaris'te açtı.

08.11.2019 09:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:07 Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini sergiledi
Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ve aynı zamanda ressam olan İsmail Utku, 22. kişisel sergisi 'Sevgi İzleri'ni Marmaris'te açtı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde yaklaşık 3 yıllık çalışma ve emek sonunda ortaya çıkan toplam 50 yağlıboya tabloyu Marmarisli sanatseverlerin beğenisine sunan polis memuru sanatçı İsmail Utku, "Milas'ta yaşayan biri olarak, Muğla'mıza kalıcı eserler bırakma gayesiyle 22. kişisel resim sergisini Marmaris'te açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benim resimlerimde genel itibariyle sevgi, tarih, geçmişe özlem yer alır. Resimlerime bakanlar, ya geçmişteki özlemlerini, yaşamak istedikleri bir yeri ya da özgürlüğü görüyor. Bu kez 22 yıllık resim deneyimimle doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesi cezbeden Muğla'mızı resmettim" dedi.

Birbirinden güzel 50 tablonun sergilendiği 'Sevgi izleri' adlı resim serigisi 13 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. - MUĞLA

İsmail Utku, Marmaris, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:30   Bakan Koca: "İlaç ihracatımızı yüzde 32 artırdık"
09:30   Jandarmadan sahte para operasyonu
09:30   Mersin'de kaçak içki operasyonu
09:30   Edirne'de 234 düzensiz göçmen yakalandı
09:30   Kırklareli'nden kısa kısa
09:02   Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi
08:57   Otizmli çocukları yuhalatan muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz
08:56   Fatih'te 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettiği bardaklar görüntülendi
08:36   Bursa'daki Milli Eğitim müdürlüklerinden Atatürk koşusuna engel
08:03   HDP'li İpekyolu belediye başkanı Azim Yacan terör soruşturmasında gözaltına alındı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:32:51