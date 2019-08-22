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Polis memuru, kalp krizinden öldü

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 yıllık polis memuru Yusuf Katfar (46), evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

22.08.2019 15:06 Polis memuru, kalp krizinden öldü
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli 20 yıllık polis memuru Yusuf Katfar (46), evinde kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.
Evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Katfar, dün akşam mesai çıkışı ardından evinde rahatsızlandı. Katfar, yakınlarının çağırdığı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Katfar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Katfar için Hunat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene polisin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Katfar'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra İldem Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kalp Krizi, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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