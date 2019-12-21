Polis memuru kazada öldü, 3 aylık nişanlısı yaralandı

SİVAS'ta, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, TBMM'de görevli polis memuru Coşkun Yurduseven (27) hayatını kaybetti, nişanlısı Filiz Karabudak (25) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolu Recep Tayip Erdoğan Bulvarı kavşağında meydana geldi. Bahri Kavak yönetimindeki 58 AT 458 plakalı Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsü, Ankara'da TBMM'de görev yapan polis memuru Coşkun Yurduseven'in kullandığı 35 KHA 85 otomobille çarpıştı. Kazada Coşkun Yurduseven ile nişanlısı Filiz Karabudak, hurdaya dönen otomobilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan nişanlılar, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Coşkun Yurduseven, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Coşkun Yurduseven ile Filiz Karabudak'ın 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.