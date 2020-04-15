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Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

15.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:36
Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Mehmet Harun Okşar hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Polis memuru Mehmet Harun Okşar yönetimindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil ile Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sivas Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar yaşamını yitirdi, diğer sürücü Yücer ile araçlarda bulunan Selimhan Kıral (21) ile Furkan Yıldız (22) yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memuru Mehmet Harun Okşar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivas, Polis, Güncel
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