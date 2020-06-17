Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan korudu

Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan koruduYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde polis memuru Burak Okusal, otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin üzerini montuyla örterek, yağmurdan korumaya çalıştı.

17.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:32
Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan korudu
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde polis memuru Burak Okusal, otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin üzerini montuyla örterek, yağmurdan korumaya çalıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sorgun E-88 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpeği gören çevredekiler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Sorgun Belediyesi ekiplerine durumu bildirdi. Bu sırada yağmur başlayınca polis memuru Burak Okusal, montunu ıslanmaması için yaralı köpeğin üzerine örttü. Polisler, belediye görevlileri gelinceye kadar köpeğin başında bekledi. Köpeği yağmurdan korumaya çalışırken cep telefonuyla görüntülenen polisler, daha sonra gelen belediye ekiplerine yaralı hayvanı teslim etti. Köpek, ekipler tarafından belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü, ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
'VİCDANEN RAHAT DEĞİLDİK'
Montunu köpeğin üzerine örten polis memuru Burak Okusal, kaza anonsu yapılması üzerine olay yerine gittiklerini anlatarak, "Biz olay yerine geçtiğimizde yerde yaralı olarak yatan köpeğin üzerine montumuzu örtme gereği duyduk. Vicdanen rahat değildik; çünkü yağmur vardı ve hayvan ıslanıyordu. Sonra gelen belediyeye görevlilerine teslim ettik" dedi.
Polis memuru Emrah Tüzün ise "Köpek de olsa o da bir canlı sonuçta. Biz görevimizi yaptık. Yaralı köpeği yağmurun altında o şekilde bırakamazdık" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü cep telefonuyla görüntüleyen esnaf Mesut Caner ise hızla gelen otomobilin köpeğe çarptığını belirterek, "Yaralı köpeği kaldıramadık. Bu sırada polis ekipleri geldi. Sonra yağmur başladı. Polis memuru arkadaşlardan bir tanesi üzerindeki montu çıkarıp köpeğin üzerine örttü" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat), (DHA)
Polis memuru, montuyla yaralı köpeği yağmurdan korudu

Kaynak: DHA

Etiketler: Yozgat, Sorgun, Güncel, Haber

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