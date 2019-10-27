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Polis memuru, "Oğluma iyi bakın" diye not bırakıp intihar etti

Kütahya'da bir polis memuru, eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Olay sonrası yapılan incelemede, memurun cebinden "Oğluma iyi bakın" yazılı not çıktı.

27.10.2019 23:34

Kütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde 'oğluma iyi bakın' diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.

"OĞLUMA İYİ BAKIN" YAZILI NOT ÇIKTI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'nde görevli 10 yıllık polis memuru Hasan Ç., Bahçelievler Mahallesi'nde oturan kayınvalidesinin evine eşini ve çocuğunu almaya gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından Hasan Ç., evin girişinde beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede Hasan Ç.'nin cebinden 'oğluma iyi bakın' yazılı not çıktı.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Hasan Ç.'nin cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis memuru,

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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