Haberler» Magazin» Haber

Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor

Samsun'da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor.

30.07.2019 12:21 Polis memuru, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor
Samsun'da polis memuru olan bir kişi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Recep Tokur Polis Merkezinde görev yapan 19 yıllık polis memuru Osman Taşdemir, ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çorumlu olan polis memuru Osman Taşdemir polis merkezinde sivil olarak görev yaptığı için gittiği her yerde vatandaşlar kendisine sanatçı Mustafa Yıldızdoğan zannediyor.

Polis memuru Osman Taşdemir, "Gittiğim bir ilde insanlar bana çok büyük ilgi gösterdi. Ben de buraya gelen yabancılara iyi davranıyorlar diye düşündüm. Ancak konser ne zaman diye sorduklarında polis memuru olduğumu söyledim" dedi. - SAMSUN

Mustafa Yıldızdoğan, Polis, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
15:11   Kenan Doğulu Vadi İstanbul'da
15:04   Olkan Soycan şarkısı ile gündem de
14:54   İrem Derici'den kız arkadaşına ilginç teklif: Evlen benimle!
14:46   Demet Akalın ve Simge çok beğendi
13:43   Hazal Kaya, bikinili poz paylaşarak bebeğine koyacağı ismi açıkladı
13:22   Murat Boz'dan romantik paylaşım: En güzel derinlik
13:01   "Sana ne lan, fazla konuşma" Vedat Milor'u denize atıyorlardı