Polis memuru, sınava katılacak adaylar için aracını verdi

DİYARBAKIR'da 2 yakınının, bugün yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na (YKS) götüren Mehmet Dağcı'nın otomobilinin, yapılan polis kontrolünde trafik sigortası olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis memuru Ayhan Işık
, adayları sınava yetiştirmesi için özel aracını Dağcı'ya tahsis etti.
Mehmet Dağcı, 21 GD 615 plakalı otomobiliyle kırsal mahallede oturan 2 yakınını, YKS'ya girecekleri kent merkezine götürmek için yola çıktı. Yenişehir
ilçesinde Elazığ
karayolu üzerindeki kontrol noktasında polis ekipleri, Dağcı'nın otomobilini durdurdu. Yapılan incelemede, aracın sigortasının olmadığı belirlendi. Polis
, aracın trafiğe çıkmasının yasak olduğu Dağcı'ya bildirildi. Dağcı, aracında bulunan 2 kişiyi sınava yetiştirmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine kontrol noktasında görevli polis memuru Ayhan Işık, özel aracını Dağcı'ya vererek, sınava girecekleri okula yetiştirmesini istedi.
Polis memuru Işık'ın aracını alan Dağcı, 2 yakınını sınava yetiştirdi. Işık'ın yaptığı örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini ileten Mehmet Dağcı, aracını, sigortasını yaptırıp, 180 lira ceza ödeyerek teslim aldı.
- Diyarbakır