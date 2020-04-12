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Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde devriye gezen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta gördüğü köpeğe plastik bardakla su içirdi.

12.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:00
Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

AYDIN'ın Söke ilçesinde devriye gezen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta gördüğü köpeğe plastik bardakla su içirdi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kemal Paşa Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı'ında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde devriye görevi yaptığı sırada su içen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta bir köpeğin kendisine baktığını farketti. Bunun üzerine Pirinççi, susamış olabileceğini düşündüğü köpeğe, elindeki plastik bardakla su içirmeye çalıştı. susadığı anlaşılan köpek uzun süre polis pirinççi'nin kendisine uzattığı bardaktan su içti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Söke, Güncel
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