- Polis memuru tartıştığı meslektaşını vurdu

Kaynak: İHA

- Polis memuru tartıştığı meslektaşını vurduKAYSERİ - Kayseri Havaalanında görevli polis memuru, tartıştığı arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra kendini vurdu. Edinilen bilgiye göre Kayseri Havaalanı iç hatlar terminalinde görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Eyüp A. tabanca ile meslektaşı Ali A.'yı yaraladı. Eyüp A. aynı silahla kendini vurdu.Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı polisleri ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.Olayın meydana geldiği iç hatlar terminalinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.