Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta motosikletiyle görev yerine giden polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
09.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:12
Kahramanmaraş'ta motosikletiyle görev yerine giden polis memuru, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü polis memuru Aydın Yılmaz, plakası öğrenilemeyen M.M.G. idaresindeki bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri polis memuru Aydın Yılmaz'ı hastaneye kaldırırken, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Yılmaz kurtarılamadı.

Aydın Yılmaz'ın Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Aydın Yılmaz, 3. Sayfa, Haber

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