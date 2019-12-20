Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde F.Y. ile S.Y'nin cesetleriyle karşılaştı.

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: AA