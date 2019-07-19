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Polis memuruna saldıran zanlı tutuklandı

Eskişehir'de görevli polis memurunu darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

19.07.2019 10:46 Polis memuruna saldıran zanlı tutuklandı
Eskişehir'de görevli polis memurunu darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde içkili bir kişinin yüksek sesle küfür ederek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarını aldı.
Olay yerine gelen polis ekibinin uyarılarına karşın saldırgan tavırlar sergileyen Kadir B. (25), etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Bu sırada görevli bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralanan memur, ekip arkadaşları tarafından tedavisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
Zanlı Kadir B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Eskişehir, Polis, Güncel

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